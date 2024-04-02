نبيلة مكرم لـ«كلم ربنا»: الله هو سندي الأول «بتشعبط فيه»

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة السابقة، أن الله هو السند الأول والأخير لها في حياتها، مشددة على أنها كلمت ربنا ودعته في أحد الأزمات والمواقف التي مرت به.

وشددت «مكرم»، خلال لقائها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على أن القوة التي بها الآن هي من عند الله، رغم ما تمر به من مشكلات وأزمات، قائلة: «اتشعبطت في ربنا».

وأوضحت أن الأزمة التي مرت بها عاشت صدمة كبيرة، إلا أن فرج الله كان كبيرا، واختارت أن تكون مع الله ولا تتخذ أي طريق أخرى.