الأنبا دانيال لـ«كلم ربنا»: بتر قدم شقيقي كان اختبارا قاسيا لنا

يستضيف الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، اليوم الأربعاء، الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس في برنامجه «كلم ربنا» على الراديو 9090.

أصعب المواقف على الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس

ويروي الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، تفاصيل أصعب المواقف التي مر بها في حياته، وكان الله معه يدعمه ويعينه على شدة البلاء، موضحا أن الموقف الأصعب في حياته عندما علم خبر بتر قدم شقيقه، قائلا: «بتر قدم شقيقي في حادث كان اختبارا قاسيا لي وللأسرة».

برنامج «كلم ربنا»

برنامج «كلم ربنا» للإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب إنساني يغوص في أسرار العلاقة مع الله وخصوصيتها، ولا يشتبك مع دين أو طائفة، بل يبحث فقط عن علاقة كل إنسان مع الله عز وجل.