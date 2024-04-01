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دراما المتحدة

أحمد بهي الدين لـ«كلم ربنا»: الله تكفل بنا بعد وفاة والدي.. وكنا في معيته

كتب:

عمرو هلال
06:45 م | الإثنين 01 أبريل 2024
أحمد بهي الدين

أحمد بهي الدين

أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، أستاذ الأدب الشعبي بجامعة حلوان، أن الله صاحب الفضل على أسرته بعد وفاة والده، إذ تحملت والدته المسؤولية وكانت على قدر كبير في تحملها، قائلًا: «الله تكفل بنا وكنا في معية الله».

وفاة والدي كانت درسا قاسيا

شدد «بهي الدين»، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على أنه بعد وفاة والده، شعر بأنه درس قاسي، والله هو الذي كان يرعاهم، «كلمت ربنا.. ولا نتوقف عن الحديث مع الله.. ده كان كلام حقيقي مع الله».. ربنا أصبح هو السند.

وأوضح أنه هو وإخوته، حققوا ما كان يطمح أن يحققه والده، مشددًا على أن الأسرة حققت ما كان يتمناه الوالد، وهو تأكيد أن الله قال إنه سيرعانا، منوهًا بأن الشدائد كثيرة، والإنسان لا يتوقف عن مواجهة المصاعب والعقبات.

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