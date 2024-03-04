نقيب الإعلاميين: مبادرة «الوطن» لتلخيص مسلسلات رمضان بلغة الإشارة تقدم خدمة مميزة لذوي الهمم

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن المبادرة التي أطلقتها جريدة «الوطن»، المعنية بتلخيص مسلسلات شهر رمضان المبارك بلغة الإشارة لذوي الهمم من الصم والبكم، تعد سابقة جديدة في عالم الدراما، إذ أننا كنا نرى هذا الشكل في البرامج، لكن ليس على مستوى الدراما.

مبادرة «الوطن» لخدمة ذوي الهمم

أضاف «سعدة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة جريدة الوطن مختلفة ومميزة، ويجب الاهتمام بمثل هذه الأفكار الخلاقة المبدعة، التي تساعد وتساهم في تقديم خدمة إعلامية ودرامية جيدة لكل المواطنين، خصوصا لذوي الهمم من أصحاب الصم والبكم، كما أنها رسالة واضحة وصريحة من الجريدة، لتوفير كل سبل الراحة وتقديم خدمة المتميزة ذوي الهمم وقادرون باختلاف.

الشركة المتحدة

ووجه نقيب الإعلاميين الشكر والتقدير لجريدة الوطن والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هذه الأفكار الخلاقة المبدعة، لأن مثل هذه الأفكار، تساعد على دمج الأشخاص من ذوي الهمم في المجتمع بصورة أفضل، مشيرا إلى أن الموسم الرمضاني المميز الذي تنتجه الشركة المتحدة هذا العام، والذي بدوره سيساهم في تنمية الوعي لدى كل المواطنين.