نقيب الإعلاميين: برامج «المتحدة» قوة ناعمة حقيقية لمصر

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري.

الشركة المتحدة

ووصف «سعدة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، الشركة المتحدة بأنها قوى ناعمة حقيقية لمصر؛ نظرًا لتنوع محتواها الإعلامي وحرصها على تقديم برامج هادفة تُساهم في بناء وعي جماهيري راشد.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة تُقدم محتوى دراميًا ووثائقيًا وبرامجيًا يُسلط الضوء على مختلف القضايا التي تهم المجتمع المصري، مع الحرص على معالجتها بأسلوب موضوعي وهادف.

الهوية الوطنية المصرية

وأوضح نقيب الإعلاميين أن الشركة المتحدة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج التي تُعزز الهوية الوطنية المصرية وتُرسخ القيم الأخلاقية والاجتماعية في نفوس الأجيال الجديدة.

وشدد على ضرورة دعم جهود الشركة المتحدة في نشر الوعي وتعزيز القوى الناعمة المصرية، مؤكدًا أن ذلك يُعد مسؤولية جميع أفراد المجتمع.

وأشاد نقيب الإعلاميين ببعض البرامج التي تُقدمها الشركة المتحدة، مثل برنامج «مملكة الدراويش»، الذي يُقدم محتوى ثقافيًا هادفًا يُسلط الضوء على فئة مهمة في المجتمع المصري وهي فئة الصوفيين.

سعدة: المتحدة تهدف إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك

وأكد «سعدة» أن هذه الفئة تتمتع بقيم إنسانية سامية مثل الروحانية، والتسامح والتعاون، وهي قيم أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

واختتم نقيب الإعلاميين تصريحه بضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لتقديم برامج هادفة تُعزز من القوى الناعمة المصرية وتُساهم في بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك.