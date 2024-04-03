بحضور مشايخ الأزهر.. الكنيسة الأسقفية تنظم إفطارا رمضانيا

استضافت الكنيسة الأسقفية، اليوم، حفل إفطار بكاتدرائية جميع القديسين في الزمالك، في عادة سنوية خلال شهر رمضان المبارك وذلك بالمسرح الكبير في الكنيسة.

إفطار الكنيسة الأسقفية

ويستضيف اليوم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مجموعة من شيوخ وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، وذلك تلبية الدعوة للإفطار الجماعي في حضور المطران الدكتور منير حنا ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة وذلك داخل كاتدرائية القديسين الأسقفية بالزمالك.

كما نظم اليوم قطاع التعليم التابع للكنيسة الأسقفية، إفطارا رمضانيا للمعلمين بالمركز التعليمي بسانت رفائيل «المركز التعليمي المجتمعي للاجئين السودانيين»، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويهدف المركز المسيحي الإسلامي إلى إتاحة روح من التفاهم والعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، كما يقدم إلى المسيحيين الغربيين تعريف عن تعاليم الإسلام لإيجاد تفاهم مشترك وحوار ديني كما يوفر ورش عمل أكاديمية حول الدراسات المسيحية والإسلامية للقادة الدينيين الحاليين والمستقبليين، وتنظيم مشاريع وورش عمل للمسيحيين والمسلمين العاديين من أجل العمل العملي معا من أجل تحسين مجتمعاتنا، ولكي يتمكن الناس العاديون من فهم وتطوير علاقات سلمية ودية مع أولئك الذين يعتنقون الديانات الأخرى بشكل أفضل.