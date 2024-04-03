مسلسل مليحة الحلقة 9.. الاحتلال يضيق الخناق على غزة وأدهم يطلب الزواج

بيّن مسلسل مليحة خلال بدايات عرض حلقاته، مدى المعاناة التي عاناها الشعب الفلسطيني منذ أن وطئت أقدام اليهود أراضيهم، فبعد أن احتفل الفلسطينون باتفاقية أوسلو 1993 واعتقدوا أن الاحتلال العسكري سينتهي، وسيتوقف بموجبها نهب اليهود لأراضيهم، رجع ياسر عرفات لفسطين مرة أخرى، ورجع معه معظم قادة فلسطين، وبدأت المفاوضات تعود على الطاولة مرة أخرى، ولكنها كانت صعبة جدا ولصالح إسرائيل.

مسلسل مليحة الحلقة 9

ولذلك لم تنجح الاتفاقات وبدأت إسرائيل تضيق الخناق على الفلسطينين وخاصة أهل غزة، ووضعت نقاط تفتيش في كل شبر داخل القطاع، وإذا أراد أحد أن ينتقل من أراضي الضفة الغربية إلى قطاع غزة يحتاج إلى تصريحات تُستخرج بمعاناة شديدة من إسرائيل، وفي المقابل يسافر المستوطنون الإسرائيليون على طرق مريحة وسريعة رائحين جائين دون أي عوائق، بذلك ضاقت المعيشة على الفلسطينيين وانخفض مستوى الدخل.

وقد ألزمت أمريكا السلطة الفلسطينية بالتنسيق الأمني لضمان أمن وسلامة إسرائيل من أي تهديدات تصدر من أراضيها، لتستغل إسرائيل بنود هذه الاتفاقية وتفصل غزة عن الضفة الغربية، والاثنين عن القدس، لتصبح غزة معزولة عن العالم ولم يبقى لها منفذا للحياة غير معبر رفح المصري، وظل الفلسطنيون في هذه المعاناة منتظرين اكتمال الاتفاقية، ولكنها فشلت.

أدهم يطلب الزواج

وعلى جهة مليحة «نسرين خاس» وعائلتها التي هاجرت من فلسطين إلى ليبيا ومنها إلى مصر، فقد ذهبت الفتاة صحبة والدتها إلى منزل المقدم أدهم (دياب) ليشكروه على صنيعه معهم خلال اجتيازهم المعبر، وإنقاذ حياتهم من تفجير كاد أن يودي بأرواحهم، ليطلب أدهم خلال الحلقة 8 وبدايات الحلقة 9 الزواج، واستخار الله من أجل ذلك وجهز خاتم الخطوبة، ولكن لم يأخذ القرار الحقيقي بعد.