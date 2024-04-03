مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. العترة يطلب من أحمد مكي أن يزوجه

طلب العترة من والده الكبير أوي خلال الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يذاع عقب أذان المغرب على قناة on، أن يزوجه، لتتوالى الأحداث بعد ذلك.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

وبدأت الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، بجلوس الكبير وأولاده جوني والعترة وزوجته مربوحة على السفرة لتناول وجبة الإفطار، بوصلة غزل بين الكبير ومربوحة، وبعدها فوجئ الكبير بطلب العترة أن يزوجه، ليقنعه الكبير أنه مازال صغيرا، ويعيد العترة طلبه مرة أخرى.

وفجأة، يسمع الكبير صوت حزلقوم داخل الدوار ينادي عليه، ويحاول الكبير أن يخفي نفسه عنه ويتجاهله.

أبطال الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8 أحمد مكي في دور حزلقوم، والكبير أوي، ورحمة أحمد في دور مربوحة زوجة الكبير، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومصطفي غريب في دور العترة.