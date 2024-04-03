مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. أحمد مكي في مغامرة جديدة بعد رحيل الغوريلا

ساعات قليلة وتفصلنا عن الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي8، الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، ويخوض أحمد مكي مغامرة جديدة بعد رحيل الغوريلا.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي8

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8، أحداثا كوميدية عديدة كان أبرزها اتفاق جوني ومربوحة وهجرس ضد الغوريلا بعد حب الكبير الشديد لها، واتفاقهما على أن يراها الكبير في وضع يغير فكرته عنها، ليقنع جوني الغوريلا أنّ الكبير في ورطة ولابد من جمع المال، وعليها أن ترقص في الأفراح للمساعدة في علاج الكبير، وحين يراها الكبير يشعر بصدمة، ثم يأتي نجلها طرزان ويصطحبها معه إلى الغابة.

مسلسل الكبير أوي 8

وحقق مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن نجاحا كبيرا في الحلقات السابقة بعد أن قدم أحمد مكي قصصا ومغامرات كوميدية مختلفة، بدأها بتحوله إلى عقلة أصبع، وأنف بينوكيو، ثم الغوريلا التي وقع في غرامها بعد أن أنقذت حياته من هجوم المطاريد عليه.