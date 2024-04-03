الإعلامية لجين عمران: الشهرة أسهل وأرخص الآن بسبب «التريند»

أكدت الإعلامية لجين عمران، أنها تصف الباحثين عن الانتشار والشهرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بطرق مهينة هم «عبيد السوشيال ميديا والتريند».

طرق البحث عن الشهرة

وشددت «عمران»، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أن «الهبل والجنان» الذي يظهر في محتوى يقدم على «تيك توك» مساكين، هناك من يريد الشهرة والانتشار وهي أسهل وأسرع وأرخص شيء، مشددًا على أن هناك شهرة لا نريدها.

أكثر شيء مهين على التيك توك هو التحديات

وأوضحت أن أكثر شيء مهين على التيك توك هو التحديات على هذا الموقع، من يهون عليه كرامته يهون عليه كل شيء في الحياة، رقم واحد في حياتها هي كرامتها، مشددة على أنها لا تقبل أن يتم الانتقاص من قيمتها وكرامتها في الحياة، منوهة بأنها ترفض هذا ما يحدث على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الشهرة.