حسام حبيب: المسرح له رهبة كبيرة.. وأول مرة طلعت عليه دوخت

قال الفنان حسام حبيب، إن المسرح له رهبة كبيرة، موضحا «أول مرة طلعت على المسرح كانت حفلة برايفت، كنت لسه هعمل أول ألبوم، والمفروض الناس اللي بتتفرج عليا أنا عارفهم ولكن وأنا طالع دوخت وأصحابي سندوني من رهبته».

شعور الإنسان على المسرح غريب

أضاف «حبيب»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر قناة «الحياة»، أنه عندما الإنسان يكون على المسرح بيشعر بشيء غريب جداً، موضحا أنه يبدأ الإنسان يتواصل مع الناس بطريقة مختلفة جدا، لافتا إلى أنه كان يعتقد أن كلما زاد العدد الأشخاص الذين يشاهدونه على المسرح يكبر كل ما القلق يكبر داخله، موضحا أن العكس تماما كل لما العدد يكون كبير يشعر الإنسان بالراحة أكثر.

شعور الفنان حسام حبيب على المسرح

وتابع: «أول مرة طلعت على المسرح كسرت فيا الشعور بالرهبة، خليتني شخص بيعرف يواجهه، في الطبيعي كنت بتكسف أعمل أوردر من التليفون أو أدخل محل أسأله دي بكام، ولكن المسرح كسر هذا الإحساس الرهيب».