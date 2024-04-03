حسام حبيب ضيف منى عبدالوهاب في برنامج «ع المسرح» اليوم.. هل يتحدث عن شيرين؟

يحل الفنان حسام حبيب ضيفًا اليوم على الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر شاشة قناة cbc والحياة، إذ يتحدث عن أسرار حياته، وأعماله الفنية، وأزمة أغنيته الأخيرة «كدابة»، ومشواره الفني بوجه عام.

هل يرد حسام حبيب على أزماته مع شيرين اليوم؟

ومن المتوقع أنَّ يكشف الفنان حسام حبيب عن علاقته بالفنانة شيرين عبدالوهاب، زوجته السابقة، ويرد على التصريحات التي انتشرت مؤخرًا بعودتهما، وهل هناك نية للعودة بالفعل؟ أم أنّها مجرد شائعات؟ وهو ما يكشفه الفنان خلال اللقاء.

يُشار إلى أنَّ الفنان حسام حبيب، لم يظهر على الشاشات عقب أزماته الأخيرة مع شيرين عبدالوهاب، بل فضل التزام الصمت، إلا أنَّ اليوم سيكون مختلفًا، إذ أنه من المقرر أن يكشف عن الكثير من التفاصيل.

جدير بالذكر أنه كانت هناك حالة كبيرة من الاهتمام بعلاقة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وزوجها السابق الفنان حسام حبيب، إذ شهدت علاقتهما العديد من الاضطرابات، عقب قصة حب كبيرة، وزواج لفترة ليست قصيرة، إلا أن الزوجين انفصلا وعادا لبعضهما قبل أن ينفصلا مرة أخرى، لتظل علاقتهما محور إثارة للجدل.

ماذا قالت ليلى عبداللطيف عن مصير علاقة شيرين وحسام حبيب؟

وكانت خبيرة الأبراج، ليلي عبد اللطيف، أكدت خلال لقائها الأخير مع الإعلامية بسمة وهبة، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب، حال عودتها للفنان حسام حبيب خلال الفترة المقبلة، فإن العلاقة لم تكتمل ولن تكون علاقة ناجحة.

برنامج ع المسرح

ويعرض برنامج ع المسرح، مع منى عبد الوهاب، يوميًا على شاشة الحياة، الأربعاء، يذاع على الحياة ٦:٢٠ مساء، والأولى المصرية ١٠:٣٠ مساء، وcbc ١:٣٠ مساء