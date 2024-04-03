عشان تعرف تعيش حياتك.. كيف تتخلص من التفكير الزائد؟

هناك نسبة كبير من الأشخاص تعاني من التفكير الزائد خلال حياتهم اليومية، لكن النسبة الأكبر تعاني منه قبل النوم، ويؤثر هذا الأمر على حياتهم العملية وممارستهم للأنشطة خلال يومهم بسبب عدم أخذ كفايتهم من النوم، هناك عادات خاطئة يفعلها الشخص تؤدي في النهاية لإصابته بالتفكير الزائد.

أنواع التفكير الزائد

يوجد نوعان من التفكير الزائد، النوع الأول فهو نابع من طبيعة الشخص ذاته، الذي يضع سيناريوهات للموضوعات في حياته ويتوقع تصرفه في كل موقف، والنوع الثاني الذي يعاني من اضطراب القلق فمن أعراض هذا المرض هو التفكير الزائد بشكل كبير، وفي الغالب يصل الشخص إلى نتيجة سلبية بعد مدة طويلة من التفكير، بحسب ما ذكر استاذ الطب النفسي ورئيس عيادات اضطرابات الأكل بمستشفى الدمرداش «هبة العيسوي» في حديثها مع «الوطن».

كيفية علاج التفكير الزائد

أول طرق في علاج هذه المشكلة هو المواجهة والاعتراف بها، لذا يجب على الشخص الذي يعاني من التفكير الزائد هو اقتناعه الكامل بأنه لديه مشكلة ويحب عليه التخلص منها، وعليه اتباع بعض التدريبات التي قد تساعده في تخطي هذا الأمر والتخلص منه ليستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، وفقاً لما أكده أستاذ الطب النفسي.

تدريبات وطرق للتخلص من التفكير الزائد

- أخذ نفس عميق وكتمه لمدة 5 ثوانٍ مع شهيق وزفير، المواظبة على هذا التمرين وتكراره من 10 إلى 12 مرة في اليوم يساعد على تدفق الأكسجين إلى المخ، ما يساعد من تقليل التفكير بشكل كبير

- إلهاء النفس عن طريق تغيرالنشاط وعمل أي مجهود عضلي لتجنب التفكير.

- ضبط الساعة البيولوجية للجسم قد تساعد على التخلص من التفيكر الزائد.

- إلهاء المخ عن الطاقة السلبية بتذكر ذكريات جيدة.

- دخول السرير في ميعاد النوم مباشرة.