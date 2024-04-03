عشان تبقى زي نيللي كريم في فراولة.. كيف تتخلص من الطاقة السلبية؟

يعاني كثيرون من الكسل والخمول بسبب الطاقة السبليية التي تحوط بهم، وتضرهم في حياتهم الشخصية، وبالتزامن مع عرض مسلسل فراولة، قدمت نيللي كريم التي تجسد شخصية «فراولة»، ضمن الأحداث عدة نصائح لمن يعانون من آثار الطاقة السلبية، كان أبرزها عدم ارتدء اللون الأسود، لأنه أحد أسباب تلك الحالة، فهل هناك خطوات يتبعها الشخص للتخلص منها؟

مفهوم الطاقة السلبية

المفهوم العلمي للطاقة السلبية، هو الشعور بالحزن وانقباض القلب بدون سبب واضح، ما يتسبب في انعدام الرغبة لدى الشخص المصاب بها في عمل أي نشاط خلال يومه، بحسب ما أكدته الدكتورة ناهد شوقي استشاري الطب النفسي.

أسباب الطاقة السلبية

- معتقدات راسخة في أذهان الشخص الذي يعاني منها، مثل الخوف من الفشل بشكل مبالغ فيه.

- تجربة فاشلة في أي من مجالات الحياة.

- الإرهاق النفسي.

ويظن البعض أن هناك أشياء في الحياة تساعد على جلب الطاقة السلبية، من ضمنها التشاؤم من اللون الأسود، أو عدم التفاؤل بيوم من الأيام مثل يوم الثلاثاء، لكن أكدت استشاري الطب النفسي، أن كل هذه المعتقدات غير علمية.

كيفية التخلص من الطاقة السلبية؟

وبحسب ناهد، فإن التخلص من الطاقة السلبية أمر سهل للغاية، إذا اتبع الشخص الذي يعاني منها عدة خطوات:

- مواجهة مع النفس لمعرفة السبب الرئيسي للشعور بها.

- اكتشاف الذات من جديد.

- الثقة بالنفس.

- اكتساب مهارات جديدة في مجالات الحياة.

- عدم الانغماس في التفكير الزائد.

قصة مسلسل فراولة

تدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا حول شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة فقيرة وتجيد قراءة الفنجان، ومع تصاعد أحداث المسلسل تصبح خبيرة طاقة، العمل من بطولة نيللي كريم وأحمد فهيم وشيماء سيف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.