مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. هجرس يساعد حزلقوم في التحضير للمسابقة

ساعد هجرس خلال الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يُذاع عقب أذان المغرب على قناة on، حزلقوم في التحضير لمسابقة من سيربح النصف مليون.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

قابل هجرس خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، حزلقوم في قهوة المزاريطة وهو حزين، ليحكي له أنه تورط في مسابقة من سيربح النصف مليون ولا بد أن يكسب ليأخذه معه هجرس إلى منزله ويدربه على لعبة من سيربح المليون على جهاز الكمبيوتر، ليجد حزلقوم صعوبة في حل الأسئلة.

ويقترح عليه هجرس طريقة أخرى لحل الأسئلة بسهولة، وهي طريقة «حادي بادي» الشهيرة، ورغم ذلك يجد صعوبة أيضا في استيعاب الفكرة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم: أحمد مكي، ورحمة أحمد، حاتم صلاح، مصطفى غريب.