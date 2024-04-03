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دراما المتحدة

حسام حبيب لـ«ع المسرح»: كنت بخاف أروح المدرسة بسبب «الخجل»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:17 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
حسام حبيب ومنى عبد الوهاب

حسام حبيب ومنى عبد الوهاب

تحدث الفنان حسام حبيب، خلال لقاء مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المذاع حاليا عبر قناة الحياة، عن تأثره بـ«مرض الخجل».

وقال حسام حبيب: «كنت بخاف أروح المدرسة بسبب الخجل، رغم حبي الشديد لصحابي لأني مكنتش عايز حد يشوف توتري، وفترة إعدادي لثانوي غبت كتير لأني دي كانت فترة تكوين شخصيتي، ووصلت المرحلة بيا إني كنت بخاف أرد على التليفون».

وتابع: «عندي حاجة حلوة جدا إني لما بغلط أحب أتعاقب، ومبحبش الكدب، ولما كنت بغلط كنت بروح لوالدتي وأقولها أنا عملت كذا، وفعلا ضميري كنا بيرتاح لما كنت بعرفهم الغلطة، لأني كنت بحاول مدخلش بيني وبين ربنا طرف تالت».

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