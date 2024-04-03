من وحي مسلسل يحيى وكنوز.. 7 معلومات عن الإسكندر الأكبر

تناولت الحلقة الـ24 من مسلسل يحيى وكنوز خطف سينو صديق يحيى على يد عصابة تزييف الهوية، وعندما ذهب يحيى إلى أعضاء العصابة حتى يعرف مكان خطف سينو، ساوموه وطلبوا مقابل لعودة صديقه، إذ قالوا له: «المطلوب واحدة من التحف اللى اختفت مع مرور الزمن وهو سيف الإسكندر الأكبر».

أهداف عصابة تزييف الهوية

وعندما سألهم يحيى عن السبب وراء طلبهم لسيف الإسكندر الأكبر بالتحديد، قالت له جميلة، إحدى أفراد العصابة: «التاريخ بيقولنا إن الإسكندر مات في عز شبابه.. وقبل ما يموت كان عنده حلم يحكم العالم كله، وسيفه اللي حارب بيه لغز عجيب.. عايزين نوصله ونبيعه لأكبر متاحف العالم»، وفي ضوء ما تناوله مسلسل يحيى وكنوز خلال أحداث الحلقة الـ 24 نستعرض 7 معلومات عن الإسكندر الأكبر، وفقًا لما ذكره موقع nationalgeographic:

من هو الإسكندر الأكبر؟

ولد الإسكندر المقدوني في منطقة بيلا في مقدونيا، عام 356 قبل الميلاد.

يعرف الإسكندر الأكبر بهذا الاسم إلى جانب اسم الإسكندر الثالث أو الإسكندر المقدوني.

كان الإسكندر الأكبر ملك مقدونيا من عام 336 قبل الميلاد حتى وفاته، وتم اعتباره واحد من أبرز القادة العسكريين في التاريخ ، من خلال غزوه للإمبراطورية الأخمينية.