كيف ساعدت فيسبوك شركة نيتفلكس في التجسس على مستخدميها؟

مشاكل عديدة تواجهها شركة فيسبوك خلال الأشهر الماضية، بداية من انتهاك الخصوصية وتسهيل بيع الأدوية، حتى مساعدة نتفلكس في رؤية الرسائل الخاصة بالمستخدمين، فماذا كشفت الوثائق السرية المسربة؟

تحدثت وثائق جديدة عن سماح شركة فيسبوك لنيتفلكس برؤية الرسائل الخاصة بالمستخدمين، وذلك للمساعدة في تخصيص المحتوى، وأن هذا كان يحدث لحوالي 10 سنوات.

وتم تقديم دعوى قضائية من قبل مواطنين وهما إكسيميليان كلاين وسارة جرابرت، في مطلع أبريل الجاري، وذلك من أجل مكافحة الاحتكار ضد شركة ميتا، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

صداقة مالك فيسبوك ونيتفلكس

وأوضح مقدمو الدعوى أن الشراكة بين فيسبوك ونيتفلكس، ساعدت في استهداف إعلانات فيسبوك وتصنيفها منذ عام 2011، بسبب العلاقة الشخصية بين صاحب شركة ميتا مارك زوكربيرج، وأحد مؤسسي نيتفلكس الذي يدعى ريد هاستينجز، وفي الوقت نفسه هو أحد أعضاء مجلس إدارة شركة فيسبوك.

علاقة نتفلكس وفيسبوك

وزعم مقدمو الدعوى أن شركة نيتفلكس وفيسبوك، وقعا معًا اتفاقية لواجهة برمجة التطبيقات، التي تسمح لنيتفلكس بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني في فيسبوك، ويبدو أن الوثائق المقدمة للمحكمة كشفت عن العلاقة المعقدة بين اثنين من أكبر الشركات في العالم.

اتفاق آخر بين نتفلكس وفيسبوك

ومن ضمن الاتفاق بين الشركتين أن تقوم نتفلكس بتقديم تقرير إلى فيسبوك، كل أسبوعين لتوضيح كيفية وحجم التفاعلات التي يقوم بها المستخدمين على منصة موقع التواصل الاجتماعي الشهير.