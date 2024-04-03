فضل ليلة القدر.. ميزها الله والعبادة فيها خير من ألف شهر

يتحرى المسلمون ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان بشغف ولهفة، للإكثار من العبادات فيها، والخروج بأكبر حصيلة من الأعمال الحسنة، لما في هذه الليلة من ثواب كبير وفضل عظيم، إذ أكد الله عز وجل في القرآن الكريم على فضل ليلة القدر.

فضل ليلة القدر

واستشهدت دار الإفتاء في فضل ليلة القدر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه».

وأشار القرآن الكريم إلى فضل ليلة القدر في آياته، إذ أنزل الله فيها القرآن، فقال تعالى: «إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» [القدر: 1]، وبخلاف ذلك يقدر الله في ليلة القدر كل ما هو كائن، إذ قال تعالى: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ» [الدخان: 4-5].

فضل ليلة القدر في القرآن الكريم

ومن فضائل ليلة القدر، أنها ليلة مباركة، إذ قال تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ» [الدخان: 3]، وكذلك تكون العبادة فيها أفضل من ألف شهر، فقال تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» [القدر: 3]، ومن بين فضائلها أن جبريل عليه السلام والملائكة ينزلوا فيها بالخير والبركة، وهو ما ذكره الله في كتابه العزيز: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» [القدر: 4].

ولسلة القدر هى ليلة سلام، إذ قال الله عز وجل: «سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ» [القدر: 5]، أي أنها ليلة خالية من الشرور والأذى، وتكثر فيها الطاعة والخير.