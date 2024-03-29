فضل ليلة القدر والحكمة وراء إخفاء موعدها.. الإفتاء توضح

مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان يحرص المسلمون على معرفة فضل ليلة القدر، لأنها من بين الليالي المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عنها أنها ليلة بدء نزول القرآن الكريم على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة سلام تنزَّل الملائكة فيها بالبركة والرحمة.

فضل ليلة القدر

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن فضل ليلة القدر ورد فيه أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه».

وأضافت الإفتاء أن ليلة القدر ثواب العمل الصالح فيها يعادل ثواب أكثر من 1000 شهر من هذا العمل الصالح، فعلى المسلم استغلال كل لحظة فيها والبخيل من يضيع لحظاتها.

ماذا يفعل المسلم في ليلة القدر

وتابعت الإفتاء أنه حكم الله تعالى في إخفاء موعد ليلة القدر في رمضان ليجتهد المسلم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أملاً في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: "«لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

دعاء ليلة القدر

وعن دعاء ليلة القدر، قال فضيلة المفتي : لقد ذكرت أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني».