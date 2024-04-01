ما فضل ليلة القدر؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح (فيديو)

أكّد الدكتور عبدالحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، على أنّنا مُقبلون على ليلة، هي الفضلى على مستوى العام، فنحن مقبلون على ليلة القدر، والذي سماها هذا الاسم هو الله سبحانه وتعالى، فهي ليلة الشرف والرفعة.

فضل ليلة القدر

واستشهد سلامة، خلال برنامجه الرمضاني «آيات بينات» المُذاع على شاشة «الناس»، بقول الله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ.. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

وأشار إلى أنَّ من أفضال ليلة القدر، هو أنّها معطاءة بكل ما يرتضيه أو يتمناه المسلم، واسمها كافي في تجلية فضلها، فالذي سماها هو العلي الأعلى سبحانه، إذ أن الله سبحانه وتعالى اختصها بنزول القرآن الكريم جملة واحدة، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا حيث بيت العزة، ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء وأول باقة من الآيات: « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ.. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ.. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».