صدمة كبيرة انتابت شومان بعد عودة جودر للبلدة بعد مرور 10 سنوات، والذي كان يرغب في قتل جودر قبل سفره للتجارة وضياعه في الجزيرة المسحورة، وذلك بسبب حبه لشروق حبيبة جودر ورغبته في الزواج منها، وبسبب ضرب جودر له عندما تعرض لشروق في السوق وحاول مضايقتها حينها باعتباره فتوة البلدة، وعندما سافر جودر وابتعد عن البلدة لمدة سنوات طويلة، اعتقد أن جودر لن يعود مرة أخرى، ما جعله يحاول التقرب لشروق حتى توافق على الزواج منه ولكنه ظلت ترفضه في مسلسل جودر الحلقة 9.

مسلسل جودر الحلقة 9.. هل يؤذي شومان ياسر جلال بعد عودته؟

وعندما علم شومان بعودة جودر للجزيرة وذهابه لمنزل شروق لطلب الزواج منها، توعد لجودر بأنه لن يتركه على الإطلاق، وأنه سيقوم بقتله بعد أن فشلت محاولته الأولى منذ 10 سنوات، كما أنه أخبر شروق عدة مرات أنها إذا لم تكن له لن تكون لشخص آخر غيره في مسلسل جودر الحلقة 9، ومن المتوقع أن يحاول شومان قتله.

ومسلسل جودر تدور حول أحداث القصة التي كانت تحكيها ياسمين رئيس في دور شهرزاد لياسر جلال في دور شهريار عن جودر الذي حدده الحكيم شمندر ليكون مفتاح الوصول للكنز الخاص به وحاميه من أبنائه الشمعيون التي تدير شؤونهم وقبيلتهم شواهي التي تمثل دورها الفنانة نور.