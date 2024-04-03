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دراما المتحدة

إبراهيم سعيد: «هجومي على شوبير ومدحه لا يعني إني بـ100 وش»

كتب:

منى صلاح
08:49 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد

قال إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّه لو كان ينافق لأصبح رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا: «أقسم بالله لو بنافق وماشي بطبل للناس كان زماني رئيس اتحاد الكرة.. أنا برضه إبراهيم سعيد».

وأضاف «سعيد»، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «المحور» و«النهار»: «أما بالنسبة إلى هجومي على شوبير ومدحه له في مواقف مختلفة، فهذا لا يعني أنني بـ100 وجه، أنا أتحدث في مواقف مرتبطة بكرة القدم فقط وليست مواقف شخصية».

وتابع: «أحيانا تحدث أزمات ولكن الأيام تعلمنا، فما المشكلة في ذلك؟! في وقت ممكن نزعل مع بعض وبعد كده بنتقابل والدنيا بتمشي والحياة بتتغير والزمن بيغير والحياة بتعلم».

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