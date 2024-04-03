مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. يحيى يقتل زيد بن سيحون والصباح يسجنه

ينجح يحيى ابن مؤذن أصفهان «أحمد عبدالوهاب» في قتل زيد بن سيحون «أحمد عيد» ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، وذلك بعد ما حكم عليه حسن الصباح بالموت، وطلب من يحيى تنفيذ الحكم ليثأر لوالديه اللذان قتلهما زيد، ولكنه يخبره أن قتلهما جاء بتحريض وأمر من الصباح نفسه.

ويأكد حسن الصباح أنه من أمر بقتل والد يحيى مؤذن مدينة أصفهان، وزوجته لأنهما كانا كافران، على حد تعبيره، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، قائلا: «أنا فعلا أمرت بقتلهم لأنهم كفار مش مؤمنين زيك يا يحيى، ومنحتك شرف قتله عشان تبقى خدت بتار أبوك وأمك.. كده أنت قتلت كافر قتل كفار».

مسلسل الحشاشين الحلقة 24

مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. حسن الصباح يضع يحيى في السجن

ثم يأمر حسن الصباح بأخد سيف يحيى منه، ووضعه في محبس زيد بن سيحون، حتى ينظر في أمره بعد ذلك، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين 24، وعندما يتعجب برزك أميد «سامي الشيخ» بما فعله الصباح حيث كان يصدق أنه يحب يحيى، ولكنه يخبره أن الحياة في قلعة آلموت تحتاج بعض التسلية وهي تسلية خطرة ولكنها ممتعة بالنسبة له.