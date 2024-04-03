قبل عرض الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين.. هل يقتحم السلاجقة قلعة ابن الحافظ؟

يسيطر عنصر التشويق والإثارة على أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24 بطولة كريم عبد العزيز على شاشة قناة DMC، إذ شهدت الحلقة السابقة تطورات كثيرة، خاصًا بعدما نجح يحيى ابن المؤذن «أحمد عبدالوهاب» في إصابة زيد ابن سيحون «أحمد عيد» بسهم في صدره، ولكن يستطيع ابن سيحون الهرب على فرسه، ويلحقه يحيى ولكنه يفشل في العثور عليه.

وبعد هروب زيد ابن سيحون من يد يحيى ابن المؤذن، يصل إلى قلعة آلموت ويخبر حسن الصباح أن يحيى حاول قتله وأنه قتل الكثيرين من أنصار حسن الصباح.

ولكن على عكس المتوقع يدخل ابن الحافظ إلى قلعة آلموت ويخبر حسن الصباح أن يحيى ابن المؤذن أنقذ حياته، وذلك عند محاولة جيش السلاجقة اقتحام قلعته، وفي نفس الوقت يقول ابن المؤذن لحسن الصباح أنَّ ابن سيحون هرب وتركهم في نصف المعركة، ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين، وهو الأمر الذي أثار غضب حسن الصباح ويأمر بدخوله السجن.

وتتابع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، إذ طلبت دنيا زاد زوجة حسن الصباح من ابنها الهادي تهريبها من قلعة آلموت وبالفعل نجحت في ذلك، وأخذت معها ابنتها خديخة والجارية نورهان حبيبة يحيى.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين كل من كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، فتحي عبدالوهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.