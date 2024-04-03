مشروبات ضمن وجبة سحور تكافح العطش خلال الجو الحار.. السر في اللبن الرايب

وجبة السحور هي أساسية للصائمين خلال شهر رمضان، وهي سنة عن الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم، لأنها تعمل على مقاومة العطش الجوع خلال ساعات الصيام الطويلة، وذلك تساعد على تسهيل العمليات الحيوية والأنشطة اليومية، ويكون من الأفضل تأخيرها لقرب أذان الفجر، وحتى تساعد على عدم الشعور بالعطش، خلال ساعات الذروة في خلال ساعات الصيام الحارة في تلك الأجواء التي تشهدها البلاد.

يجب أن تحتوي وجبة السحور تحتوي على أطعمة تساعد على الشعور بالارتواء وتجنب العطش خلال نهار رمضان، لعدم دخول الشخص في حالة من التعب خلال فترة الصيام، وخلال السطور التالية نستعرض وجبة سحور تكافح الشعور بالعطش في الجو الحار، كما أوضح استشاري التغذية العلاجية، الدكتور شادي عبد العال، للاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة بها، ويبقي الشخص على شعور الشبع والارتواء لأطول وقت.

اللبن الرايب

يساعد الحليب أو اللبن الرايب في الشعور بعدم العطش طوال نهار رمضان وخاصةً خلال الأجواء الحارة، ومن الأفضل أختيار نوع من اختياره من الأنواع خالية الدسم، وتناول البطيخ أو العصير بعد وجبة السحور لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء، ولأنه يساعد على ترطيب الجسم والشعور بعدم العطش خلال ساعات الصيام.

شرب الماء مهم لترطيب الجسم

كما أن الخيار من الخضروات التي بها كميات من الماء والتي تعمل على ترطيب البشرة والجسم خلال الصيام في الحر، وأضاف استشاري التغذية أن التمر غني بالألياف ويمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال فترة الصيام، وحتي إذا تناولت سحورك، تناول التمر حتى يساعد على مستوي السكر في الدم خلال الصيام، ومن المهم تناول كميات متعادلة في الفترة من الإفطار حتى السحور، لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام ولمنح الجسم كمية كافية من السوائل تساعده على محاربة العطش.