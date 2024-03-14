هل يمكن الاستغناء عن وجبة السحور؟.. طبيب يجيب

في شهر رمضان المبارك تعد وجبة السحور من أهم الوجبات التي يجب أن يحرص على تناولها الجميع، كما أنها تعد عاملا مهما يساعد الجسم على الصيام، وهناك العديد من الأحاديث النبوية التي أكدت ذلك، ومنها: «تسحروا فإن في السحور بركة»، لكن ما زال الكثيرون يستغنون عن هذه الوجبة، ولا يعرفون الأضرار المترتبة على ذلك بل أن هناك فئات ممنوعة من عدم تناول السحور.

أضرار عدم تناول السحور

هناك الكثير ممن لا يتناولون هذه الوجبة لأسباب كثيرة، كصعوبة الهضم، والخوف من زيادة الوزن، أو عدم القدرة على النوم، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ، وهو ما أكده الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن وجبة السحور فرصة لمد الجسم بالشعور بالشبع طوال فترة الصيام، ولكن تناولها بشكل خاطئ هو الذي يؤثر على الجسم، مؤكدًا أن في الاستغناء عنها أضرارًا عديدة.

وتمثلت الأضرار في التالي:

انخفاض تغذية الدماغ بالدم.

الإرهاق بسبب نقص وقلة الطاقة.

يكون القدرة لدى الأشخاص على الهضم قليلة بسبب عدم تناول السحور.

عدم المحافظة على مستوى السكر في الدم.

وجبة السحور المثالية

وجبة السحور يجب أن تكون متكاملة، وتضم كل العناصر الغذائية، من:

تناول البروتينات من البيض.

تناول الكربوهيدرات من الفواكه أو الخضراوات أو الحليب.

تناول دهون بسيطة من تناول الأطعمة بالزيوت النباتية، مثل الجبن.

تناول فيتامينات وأملاح معدنية، من الأكل الذي يحتوي على الخضراوات.

فئات ممنوعة من عدم تناول السحور

أوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك فئات ممنوعة من عدم تناول السحور، وهم كالتالي:

كبار السن.

المراهقون.

الحوامل.

المرضعات.

أفضل وقت لتناول السحور

أفضل وقت للسحور هو قبل أذان الفجر بـنصف ساعة، لقول الله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة: الآية 187، وعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» أخرجه البخاري في صحيحه.