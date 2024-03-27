طريقة تحضير البطاطس المهروسة بالبيض والخضار.. وجبة اقتصادية في سحور رمضان

السحور من الوجبات الأساسية في شهر رمضام المبارك، خاصة أنها تمد الجسم بالطاقة، وأيضا تساعد على تجنب الجوع أثناء الصيام، وتحرص ربات البيوت على إعداد وجبات اقتصادية، وفي نفس الوقت تكون لذيذة الطع، لذا نستعرض طريقة عمل البطاطس المهروسة بالخضار والبيض.

طريقة عمل البطاطس المهروسة بالبيض والخضار

ووجبة البطاطس المهروسة بالخضار من الأكلات الاقتصادية التي يتطلب تحضيرها مكونات بسيطة موجودة في كل منزل، ويمكن إعدادها على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» المعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

المقادير:

كيلو بطاطس مسلوقة مهروسة.

بسلة وجزر مسلوقين.

بصل.

ثوم.

كمون ناعم.

بابريكا.

½ كوب دقيق.

½ كوب زبادي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

3 بيضات.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

جبنة موتزاريلا للوجه.

طريقة تحضير البطاطس المهروسة بالخضار:

في البداية تخلط البطاطس مع البسلة والجزر والبصل والثوم والكمون والبابريكا والدقيق والزبادي والبيكينج باودر والبيض والملح والفلفل.

وضع الخليط في صينية مدهونة زيت.

إضافة الجبنة الموتزاريلا على الوجه.

تدخل الفرن حتى ذوبان الجبنة.

طريقة عمل البطاطس المهروسة بالبيض

المقادير:

بطاطس.

بيض.

ملح و فلفل أسود.

نصف لتر ماء.

زبدة.

طريقة التحضير:

في البداية يتم سلق البطاطس.

بعد السلق صفيها واهرسيها جيدا.

سخني الزبدة في مقلاة على النار وضيفي البيض واخفقيه وقلبيه حتى ينضج.

اسكبي البيض على البطاطس المهروسة وضيفي الملح والفلفل الأسود.

البطاطس المهروسة بالثوم

4 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

ملعقة صغيرة ملح.

¼ كوب لبن.

3 فصوص ثوم مهروس.

بودرة ثوم.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

بقدونس مفروم للتزيين.

خطوات التحضير:

في البداية يتم إذابة الزبدة على النار.

يضاف لها الملح واللبن والثوم وبودرة الثوم.

إضافة البطاطس ثم الخلط جيدا.

يمكن إضافة البقدونس ثم تخلط.

حينها تصبح جاهزة لتقدم ساخنة.