ملخص الحلقة 24 من مسلسل بيت الرفاعي.. أمير كرارة يتراجع عن السفر

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة 24 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساء، ويقدم خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 24

وتضمنت الحلقة 24 من مسلسل بيت الرفاعي وصول ياسين إلى المطار ليغادر البلاد، ووصلت ابنته حبيبه لتودعه هي وطليقته هند التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل، ولكن كانت المفاجأة أنها علمت بخبر ارتباطه بسامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل.

وعلى الفور انفعلت هند بشكل كبير على دكتور ياسين وأخبرته أنها انفصلت عن زوجها لتعود له، ولكنه أخبرها بأنه لم يطلب منها هذا ولكنها هددته وأخبرته أنها لن تسافر إليه هي أو ابنتها، وأنه لن يتمكن مرة أخرى من رؤية ابنته، ولهذا السبب تراجع ياسين عن السفر وعاد إلى المنزل.