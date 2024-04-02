مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 22.. أحمد رزق متهم بارتكاب جريمة قتل

تطورت أحداث الحلقة 22 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد لقاء الضابط يحيى، الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل، مع شقيقه دكتور ياسين، الذي يجسده أمير كرارة، بعدما تأكد من براءته من قتل والده.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 22

وخلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل بيت الرفاعي، أخبر الدكتور ياسين شقيقه بأنه لا يهتم، وقرر السفر خارج البلاد، وحاول «يحيى» إقناعه بالتراجع عن قراره، وإثبات براءته ولكنه رفض.

أصر «يحيى» على إثبات براءة شقيقه ياسين، فذهب إلى أحد أصدقائه ويعمل ضابطًا، وأخبره بالقصة كاملة، وأنه يريد مساعدته ليثبت براءة شقيقه، وبالفعل لم يتردد صديقه.

وتحركت قوة من الشرطة لإلقاء القبض على «فاروق» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، بتهمة قتل الخادمة نسمة.