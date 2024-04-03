مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 23.. أمير كرارة يقدم الشبكة لميرنا جميل

توالت أحداث الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعي بكثير من الأحداث الخاصة بشخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة عبر شاشة قناة on فى تمام الساعة التاسعة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 23

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعي ذهاب دكتور ياسين إلى أشقائه؛ الضابط يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل وجملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل وأعطاهم أموال ليؤمن مستقبلهم قبل سفره.

كما ذهب دكتور ياسين أيضا إلى عم عفيفي الذي يشاركه في المصنع واعتذر له عن حريق المصنع وأعطاها مبلغا ماليا لكي يعيد إصلاح المصنع مجددا، ولكن طلب منه أن يدخل بذرة الذي يجسد شخصيته الفنان إبراهيم السمان شريكا معه في المكنة الجديدة.

وتطورت الأحداث بذهاب يحيى إلى فاروق ليخبره بأنه سيترك العمل معه في المصنع ليذهب إلى العمل في المحاماة، وأنه سيترك أيضا المنزل الخاص به وسيستأجر شقة خاصة به.

وخلال الأحداث فاجأ دكتور ياسين سامية بتقديم الشبكة لها ليخطبها وبالفعل عبرت عن سعادتها بها بشكل كبير.