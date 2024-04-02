ملخص الحلقة 23 مسلسل بيت الرفاعي.. أمير كرارة يطلب الزواج من ميرنا جميل

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لعام 2024 بشخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي يتورط في كثير من الأزمات.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 23

وتضمنت الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعي مشهد استدعاء لفاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق للتحقيق معه في قضية قتل الخادمة نسمة، ولكنه نفى أن يكون له أي علاقة بالموضوع، ولكن حاول توريط دكتور ياسين، حيث أخبرهم بأنها هاتفته منذ يومين وأخبرته أن ياسين يبحث عنها.

وانتقلت الأحداث إلى سامية التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل وجملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، وهي تحاول إقناعها بالموافقة على الزواج من المعلم سعيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي وبالفعل وافقت على الأمر.

وتطورت الأحداث بطلب دكتور ياسين الزواج من سامية حلويات وتفاجأت بالأمر، حيث كانت غاضبة من قرار سفره، ولكنه طمأنها أنها سيرسل لها ليأخذها معها ولكنها تساءلت كيف فطلب منها الزواج واعترف لها بحبه الشديد لها.