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دراما المتحدة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 23.. تورط أمير كرارة في جريمة قتل ثالثة

كتب:

بسمة شطا
10:27 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

تطورت أحداث الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدم من خلاله الفنان أمير كرارة شخصية الدكتور ياسين الرفاعي، الذي يتورط في جريمتي قتل خلال الأحداث، وهما والده وعمه.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 23

شهدت الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعي، إبلاغ هند التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل لصلاح زوجها الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد الله، بأنها ستسافر هي وابنتها بعد شهرين، وأنها تريد الانفصال عنه وبالفعل طلقها.

وتطورت الأحداث بذهاب الضابط يحيي الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل إلى شقيقه الدكتور ياسين، وأخبره بأنه جرى اتهامه في جريمة قتل الخادمة نسمة، لتكون هذه القضية الثالثة التي يتورط فيها.

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بقلم بسمة شطا