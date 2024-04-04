مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 24.. عايدة رياض تتسبب في نقل ملك قورة للمستشفى

تطورت أحداث الحلقة 24 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لهذا العام، ويقدم خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي يتورط في العديد من جرائم القتل.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 24.. نقل ملك قورة للمستشفى

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل بيت الرفاعي حوارًا ما بين «ناهد» التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض وابنها فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، حول اعترافه بها أمام العالم، ولكنه لم يقرر الأمر.

وبعدها ذهبت ناهد إلى رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة زوجة ابنها فاروق، لتخبرها بأنها والدته، ولكن أخبرتها بأنها تعلم الأمر وهي التى شجعته على عدم إعلان الأمر للجميع، لأنها لديها قضية آداب، وهذا تسبب في صفع ناهد لرقية على وجهها، فتعرضت لضربة قوية جعلتها تصاب في رأسها وتنزف، وتم نقلها للمستشفى.

وعندما فاقت رقية في المستشفى حاولت أن توقع بين زوجها فاروق ووالدته.