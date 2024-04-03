وليد فواز يكشف لـ«الوطن» كواليس تمثيله بعين واحدة في مسلسل حق عرب

تمكن الفنان وليد فواز من جذب الأنظار وتحقيق نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال دوره في مسلسل حق عرب، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي، ويقدم من خلاله مباراة مع شخصية عرب السويركي التي يجسدها الفنان أحمد العوضي.

وليد فواز يكشف كواليس الاستعداد لتصوير بعين واحدة في حق عرب

وأوضح الفنان وليد فواز فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن التمثيل بعين واحدة كان تحديا كبيرا بالنسبة له لأن العين من أهم أدوات الممثل، بالاضافة إلى أنه كان أمرا مرهقا للغاية قبل التصوير، لافتًا إلى أن التحضير لإخفاء العين فقط كان يستغرق ما بين ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين، وكان من المفترض ألا يتم التصوير بالعين الواحدة أكثر من 5 ساعات.

وتابع وليد فواز، أن من أسباب نجاح مسلسل حق عرب هو أنه كانت توجد مباراة جماعية بين جميع أبطاله، ورغبة حقيقية فى النجاح، وأيضا فكرة المسلسل مختلفة، التي تدور حول الابن والأم والأب.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دينا فؤاد، سلوي عثمان، دنيا المصري، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، كارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.