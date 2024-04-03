ازدادت حدة أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي «عرب السويركي» ضمن الماراثون الرمضاني الحالي على قناة ON Drama، بعدما دخلت حياته منعطفا جديدا وتبدلت أحواله كليا، ومن المقرر أنّ تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 24، على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 24

تأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 24 بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 9 مساءً، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 24

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 24، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أنّ تكون الإعادة في تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على منصة WATCH IT رمضان 2024 الحلقة 24

وتكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على منصة WATCH IT رمضان 2024 الحلقة 24، قبل موعد عرضه على شاشة التلفزيون بساعة زمنية ودون فواصل اعلانية.