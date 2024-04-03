مسلسل حق عرب الحلقة 24.. هل يمنع أحمد العوضي زواج دينا فؤاد؟

حالة من التشويق والإثارة انتابت الجمهور في الحلقات السابقة من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، وخاصة أنه يخوض من خلاله أولي بطولاته في الدراما، إذ يواصل مسلسل حق عرب الحلقة 24 تقديم المفاجآت.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضى، طلب المعلم عبدربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، الزواج من حبيبته حنان الغرباوي، وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، بعدما نجح المعلم عبدربه في اقناعها بأن عرب السويركي خطيبها السابق، ويجسده الفنان أحمد العوضي، قام بخيانتها مع صباح الجياش، وتجسدها الفنانة وفاء عامر.

وتوالت الأحداث وتفاجأت حنان الغرباوي خلال زياراتها للاطمئنان على عرب السويركي، بعد رجوعه من الاختطاف وتدهور حالته الصحية، بأن أنغام ابنة المعلم عبدربه، وتجسدها الفنانة كارولين عزمي، ترافقه وتقوم برعايته، فشعرت حنان بالغيرة، ولكن عرب السويركي لم يرحب بوجودها وشكرها على زيارتها.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل حق عرب

وخلال أحداث مسلسل حق عرب، قرر المعلم عبدربه عقد قرانه على حنان السويركي خلال ساعات، وأبلغ محسن صديقه عرب السويركي، فهل يمنع أحمد العوضي زواج دينا فؤاد من رياض الخولي، أم يتركها تتزوج، وقصتهما قد انتهت ؟!، هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 24 الليلة.