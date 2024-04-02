مسلسل حق عرب الحلقة 23.. وفاء عامر تتنازل عن كافة ممتلكاتها بالإكراه

واصلت أحداث مسلسل حق عرب الذي يعرض على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية عرب السويركي؛ إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 23 مفاجآت كثيرة.

رياض الخولي يجبر وفاء عامر على التنازل عن ممتلكاتها ويطلقها

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 23 وأجبر المعلم عبدربه والذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي لزوجته صباح الجياش والتي تجسد شخصيتها الفنانة وفاء عامر، بالتنازل عن كافة ممتلكاتها بالإكراه وتسجيلها مع موظف الشهر العقاري، مقابل عدم فضيحتها وأنها على علاقة غير شرعية مع عرب السويركي (الفنان أحمد العوضي)، وبعدها قام بطلاقها.

محاولات لعلاج أحمد العوضي من الإدمان في حق عرب

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 23، بطلب والدة عرب السويركي التي تجسد شخصيتها الفنانة سلوي عثمان من ابنها بالدخول إلى مصحة لعلاج الإدمان ولكنه رفض، فأمر رجل الأعمال أبو مازن الذي يعمل معه بأن يحضر له الطبيب في المنزل ويبدأ في رحلة علاجه وتعافيه ووافق.