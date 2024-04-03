مسلسل جودر الحلقة 9.. جودر ينقذ أهله من الضياع

في الحلقة 9 وعندما عاد جودر من رحلته في مدينة النحاس، وجد أهله في حال يرثى لها، فأمه تجلس على رصيف الشارع مكفوفة البصر تسأل الناس حاجتها، وأخويه سالم وسليم يجتازون الأسواق ويسرقون قوت يومهم من بضائع التجار ليسدوا به جوعهم، وفوق ذلك كله وجد محبوبته شروق «جيهان الشماشرجي» التي انتظرته طوال سنوات غيابه ليعود إليها في يوم من الأيام ويتزوجها.

مسلسل جودر الحلقة 9

ليقرر جودر في الجلسة الأولى التي التقى فيها بأهله ومحبوبته شروق أن يعقد الزواج عليها بعد أيام من عودته، وفوق ذلك كله رجع إلى دكانه الذي ورثه من والده وأعاد فتحه وتنظيمه مرة أخرى، وجعل أخويه اللذان كانا يسرقان في الأسواق بجانبه يساعدانه في أمور الدكان.

سالم وسليم أضاعا ثروة والدهما

وأخذت فاطمة والدة جودر التي تمثل دورها الفنانة وفاء عامر، تحكي لجودر ابنها عما حدث لهم، إذ أضاع سالم وسليم ثروة والدهما، وعندما علم والدهما توفى من كثرة الحزن، وذلك، ثم فقدت هي بعد ذلك نظرها من كثرة الحزن والبكاء عليه، كما أنها رهنت المنزل والمحل لأحد الأشخاص الذي كان يرغب في شرائه.