هل مسلسل جودر له جزء ثانٍ؟.. ياسر جلال يجيب

نجاح كبير حققه الجزء الأول من مسلسل جودر الذي يخوض من خلاله الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني لهذا العام، وينتمي إلى نوعية دراما الـ 15 حلقة وتم عرضه فى النصف الثاني من السيزون.

هل سيكون هناك جزء ثانٍ من مسلسل جودر؟

ولكن هل سيكتفي صناع مسلسل جودر بالـ 15 حلقة فقط وعن هذا قال الفنان ياسر جلال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يزال يصور مشاهد فى مسلسل جودر حتى الآن لأنهم صوروا ثلاثين حلقة كاملة لأن العمل فى البداية كان سيعرض فى السباق الرمضاني ثلاثين حلقة ولكن تقرر عرضه على جزأين بحيث يكون كل جزء 15 حلقة.

وتابع ياسر جلال قائلا إن الـ 15 حلقة المتبقية من العمل سيتم عرضها فى جزء ثانٍ في السباق الرمضاني المقبل بمشاركة كل النجوم الذين شاركوا فى الجزء الأول من العمل والذين سعدت بالتعاون معهم.