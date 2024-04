أسرع طريقة لعمل شربات الأفراح الأصلي.. مشروب الاحتفال في مسلسل جودر الحلقة 9

سفينة ضخمة لا يركبها إلا الملوك والأمراء، محملة بهدايا وأقمشة من الحرير والغنائم، عاد بها «جودر» الفنان ياسر جلال، من بلاد الملك سيحون المسحور، بعد أن طعن «شواهي» وانفك السحر، ضمن أحداث مبهجة شهدتها الحلقة 9 من مسلسل جودر، فمع عودة الحبيب طلبت «شروق» التي تقوم بدورها جيهان الشماشرجي، من البائع بل الشربات.

طريقة عمل شربات الأفراح الأصلي

والشربات الأصلي هو شربات الورد، الذي له تاريخ طويل في الأفراح المصرية، وبعد ذكره في مسلسل جودر نستعرضه طريقة إعداده بوصفة سهلة على خطى الشيف هالة.

المكونات:

250 مليمتر مركز من شراب الورد.

650 مليمتر ماء بارد.

موز.

لوز.

خطوات إعداد شربات الأفراح الأصلي:

يخلط الشراب المركز بالماء ويضاف إليه قطع الموز وشرائح اللوز.

يمكن تعديل كمية الماء أو الشراب حسب الرغبة، وأيضا تعديل السكر حسب الرغبة، إذ أن أنواع الشراب تختلف تركيزها.

طريقة أخرى لإعداد الشربات

وقدمت الشيف هالة فهمي، طريقة أخرى لعمل الشربات كالتالي:

2 كوب من ورق الورد.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

2 كوب ماء.

3 أكواب سكر.

نصف كوب ماء ورد.

لون أحمر طبيعي.

متر شاش.

مقادير تحضير ألوان الطعام الطبيعية اللون الأحمر:

3 بنجر مبشور

كوب ماء ساخن

2 ملعقة كبيرة عسل نحل

ملعقة صغيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

الخطوات:

انقعي كوبين من ورق الورد الأحمر في إناء داخل حلة عميقة، ضعي عليه السكر مع استمرار الفرك، ثم ضيفي الماء الساخن.

يصفى الشربات في لتر شاش ويضاف إليه اللون الطبيعي.

مواعيد عرض مسلسل جودر

يعرض مسلسل جودر على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد على قناة ON تأتي الساعة 9:45 صباحًا، كما يعرض المسلسل على ON دراما، تزامنا مع الإفطار في تمام الساعة 6:05 مساء، ويعرض على تطبيق «WATCH IT» بعد الساعة السادسة.