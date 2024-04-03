ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 24.. زواج دينا فؤاد من رياض الخولي

شهد مسلسل حق عرب الحلقة 24 على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي الذي يجسد شخصية عرب السويركي، العديد من المفاجآت خاصة بعد معرفة رباح أبو الدهب والذي يجسد شخصيته الفنان وليد فواز بزواج حنان الغرباوي والتى تجسدها الفنانة دينا فؤاد من المعلم عبدربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي، إذ ظهرت عليه علامات الصدمة لأنه كان يريد الزواج منها انتقامًا من عرب السويركي والذي تجمعه معه عداوة شديدة.

زواج حنان الغرباوي من المعلم عبدربه

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 24 على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي، وعقد المعلم عبدربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي قرانه على حنان الغرباوي وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، وقدم لها شبكة غالية من الألماس بحضور ابنته سميحة والتي تجسدها الفنانة دنيا المصري وزوجها جمال ويجسده الفنان أحمد عبدالله محمود.

رياض الخولي يرفض الإنجاب من دينا فؤاد في حق عرب

وتتابعت الأحداث ولم تصدق حنان الغرباوي والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد ما فعلته في نفسها وأنها تزوجت رغمًا عنها ودون موافقتها على المعلم عبدربه، ولكنه أبلغه بأنه يريد أن يعيد شبابه معها وطالبها بألا تخاف منه وتتعود عليه وتقوم بدلعه، وأنه لا يريد الإنجاب وافقته حنان الغرباوي على الفور، ولكنه فاجأها بطلب غريب أن تجري عملية استئصال الرحم لكي لا تتمكن من الإنجاب.