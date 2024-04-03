مصدر حكومي: 6 أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. والقرار الرسمي غدا

كشف مصدر حكومي، عن أن قرارا وزاريا سيصدر غدا الخميس، بشأن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وعدد أيامها، بعد أن اعتمدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، بـ6 أيام، تبدأ من الثلاثاء 9 أبريل 2024، وتنتهي الأحد 14 من الشهر ذاته.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص سيصدر بها قرارا رسميا غدا، لتكون مساوية مع إجازة عيد الفطر لنظرائهم من العاملين بالقطاع الحكومي والعام والأعمال العام، 6 أيام خلال الفترة من الثلاثاء 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر بأجر كامل

أشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الوزراء، سيوجه وزارة العمل بالإشراف على تنفيذ القرار، باعتبارها السلطة المختصة المعنية بشؤون القطاع الخاص، وأطراف العملية الإنتاجية فيه؛ أصحاب العمل والعمال.

ولفت المصدر، إلى أن إجازة عيد الفطرمهما كان عدد أيامها ستكون بأجر كامل، في الوقت الذي أجاز فيه قانون العمل 12 لسنة 2003، استدعاء العامل يوم إجازته، إذا تطلبت حاجة العمل وجوده في ذلك اليوم، وتعويضه بمنحة مثلي الأجر عن كل يوم حضره من أيام الإجازة.

إجازة العيد تطبق على 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص

أوضح المصدر، أن الحكومة حريصة على توفير المناخ المناسب والجيد لبيئة العمل بالقطاع الخاص، باعتباره الشريك الرئيسي للإنتاج والاقتصاد مع الحكومة، مؤكدا أنه وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي يصل إلى 14 مليون عامل، يعملون في نحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص، تبدأ من 50 عاملا لأكثر.