إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2024.. كم عدد أيامها؟

تعلن وزارة العمل موعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2024 خلال أيام قليلة، والتي يترقبها الملايين من العاملين بالقطاع الخاص والعام، ووفقا لما أكده معهد البحوث الفلكية فإنّ أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون الأربعاء 10 أبريل.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2024

ووفقا لما ينص عليه قانون العمل فإنّ إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2024 مدفوعة الأجر لمن يحصل عليها، في حين يتم منح العمال الذين تقتضي ظروف العمل استمرار عملهم خلال الإجازة ضعفي الأجر عن كل يوم عمل.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

ووفقا للحسابات الفلكية فإنّ أيام عيد الفطر 2024 ستبدأ من الأربعاء 10 أبريل حتى الجمعة 12 أبريل فضلا عن إجازة يوم السبت 13 أبريل وهو عطلة أسبوعية في أغلبية المؤسسات خاصة الحكومية، كما رجحت مصادر حكومية منح يوم إضافي ليكون بديلا عن يوم الجمعة الذي يأتي ضمن أيام عيد الفطر، إذ يصدر القرار النهائي لعدد أيام الإجازة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ساعات.