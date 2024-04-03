تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة جدل والتساؤل المنتشر، هل 5 أم 6 أيام.. إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي؟، وذلك مع بدء العد التنازل لحلول عيد الفطر المبارك والذي حدده معهد البحوث الفلكية بأن أول أيامه سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل.

5 أم 6 أيام.. مدة إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي

«الوطن» بدورها تقدم خدمة للقراء وإجابة عن التساؤل 5 أم 6 أيام.. إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي؟ في التقرير المفصل التالي.

وحسم مجلس الوزراء، الجدل الدائر والتساؤل المنتشر على صفحات ومواقع السوشيال ميديا، هل 5 أم 6 أيام.. إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي؟ وذلك بعد القرارات التي أصدرها، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

الحكومة تحسم: 5 أم 6 أيام.. إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي؟

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون إجازة عيد الفطرالمبارك 6 أيام، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، وهي إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن «الوطن» قد نشرت تقريرا يوم الاثنين 25 مارس أكدت فيه اتجاه الحكومة لتعويض العاملين بالدولة والحكومة والقطاعين العام والأعمال العام، باحتساب يومين زيادة، في إجازة عيد الفطر بدلا من يومي الجمعة والسبت اللذين يتصادف وجودهما مع أيام العيد.

وقد نصت قوانين العمل على احتساب إجازة عيد الفطر 3 أيام لعيد الفطر و4 أيام لعيد الأضحى، إلا إذا صدر قرار وزاري من السلطة المختصة وهي مجلس الوزراء، باحتساب أيام أخرى، وهو ما حدث بالفعل وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراره اليوم الأربعاء باحتساب عدد أيام إجازة عيد الفطر، 6 أيام من يوم الثلاثاء 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل 2024.