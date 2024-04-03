دينا فؤاد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بزواجها في الحلقة 24 من مسلسل حق عرب

أحداث مثيرة ومشوقة يشهدها مسلسل «حق عرب» بطولة النجمين أحمد العوضي ودينا فؤاد، حيث أشعلت دينا فؤاد التي تجسد بحرفية شخصية «حنان الغرباوي»، أحداث الحلقة 24 بزواجها من رياض الخولي، الذى يجسد شخصية المعلم عبد ربه كبير المغربلين فى سياق الأحداث، حيث يأتي زواجها من عبد ربه، بعد حدوث مشاحنات بينها وبين خطيبها «عرب السويركي»، الفنان أحمد العوضي.

تفاصيل مشهد زفاف دينا فؤاد في مسلسل حق عرب

في مشهد مؤثر ظهرت حنان الغرباوي «دينا فؤاد»، أمام فستان عرسها، وهى حزينة وتبكي بالدموع، كونها ستتزوج من المعلم «عبد ربه»، وليس «عرب السويركي».

وجسدت دينا المشهد بحرفية كبيرة وبصدق في التمثيل والأداء، وأيضا فى مشهد ليلة زفافها، حيث طلب منها المعلم عبد ربه عدم الإنجاب، وهو الشيء الذى وافقته عليه، وطالبها بإزالة الرحم عن طريق عملية طبية، لكنها رفضت، وأخبرته بإنها لا ترغب فى الإنجاب، لكنها ستتبع الطرق الأخرى.

انتقام أحمد العوضي من رياض الخولي

شهدت الحلقة، ذهاب عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضى، إلى المغربلين وتحديدا منزل عبد ربه، ليلة زفاف حنان، وفى يده سكين كي ينتقم من عبد ربه، الذي تزوج خطيبته، لكن أصدقاءه منعوه من الدخول ومواجهة عبد ربه، وطالبوه بعدم التسرع خشية من دخوله السجن.

دينا فؤاد تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمسلسل حق عرب

كانت الفنانة دينا فؤاد، تصدرت تريند موقع «إكس» مرتين، عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، كما سبق وتصدرت الترند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج «حنان مظلومة حق عرب»، وأحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل «حق عرب» يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.