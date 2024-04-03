تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسا لهيئة السكة الحديد لمدة عام

أعلنت وزارة النقل تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسا، لافتة إلى أن منظومة السكك الحديدية شهدت تطورات مهمة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع. علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمن والسلامة.

رفع طاقة نقل الركاب إلى 1,5 مليون راكب

وأوضحت أنه من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب إلى 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع إلى 8 ملايين طن سنويا عام 2024 و 13 مليون طن سنوياً عام 2030.

توريد 190 جرارا جديدا GE

وأشارت في تقرير لها، إلى أنه تم توريد عدد 190 جرارا جديدا GE من إجمالي عدد 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 66 جرارا وتم وصول عدد 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة الجو الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة، وتم توريد عدد 879 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة، فضلاً عن الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 1354 عربة عادية وتوريد عدد 449 عربة من اجمالي عدد 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.

وأكدت أنه تم الانتهاء من التطوير الشامل لعدد 692 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا، وتم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1344 كم وعدد 2080 مفتاحا بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك الحديدية بمشروعات تطوير نظم الإشارات.

وأيضا تم الانتهاء من تطوير عدد 300 محطة، جار العمل في تطوير عدد 122 محطة، وتركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد.