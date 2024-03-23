حدث في آخر 10 سنوات.. تطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية والطرق والمواني

على مدار الـ 10 سنوات الماضية، حققت الدولة المصرية مُمثلة في وزارة النقل، إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات سواء منظومة السكك الحديدية أو الموانئ البحرية والبرية والجافة، والطرق والكباري، فضلًا عن الممرات اللوجستية التي توسعت الدولة فيها انطلاقا من أهمية تحقيق مفهوم النقل المتعدد.

على رأس هذه الإنجازات، وفق تقرير لوزارة النقل، تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 290 كيلومتر وبتكلفة 10.4 مليارات جنيه، كما تم وجار تنفيذ 34 محورًا على النيل منهم طلخا وعدلي منصور وتحيا مصر أي محور روض الفرج، فضلًا عن إنشاء محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه.

القطار الكهربائي الخفيف

لم تقتصر الإنجازات على ذلك فقط، بل اشتملت أيضًا على افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف بتكلفة 26.3 مليار جنيه، المعروف بقطار العاصمة الإدارية، وإنشاء محطة «بشتيل» بتكلفة 2.65 مليار جنيه، والتي تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب من أبناء الصعيد.

تطوير وإعادة تأهيل 380 محطة سكة حديد

وضمن الإنجازات أيضًا، عملت وزارة النقل، على تطوير وإعادة تأهيل 380 محطة سكة حديد، والانتهاء من تنفيذ 5800 كيلومتر طرق جديدة من إجمالي 7 آلاف كيلومتر، وتم وجار تنفيذ 1000 كوبري بتكلفة 140 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ 90 برجًا رئيسيًا وثانويًا بإجمالي أطوال 626 كيلومترًا لتطوير نظم الإشارات.

كما عملت وزارة النقل، على تطوير 648 مزلقانًا بشكل شامل من إجمالي 1120 مزلقانًا مخطط تنفيذهم، وتوريد 111 جرارًا جديدًا و60 جرارًا تم إعادة تأهيلهم، وتوريد 755 عربة ركاب من إجمالي 1350 عربة، وتوريد 133 عربة بضائع من إجمالي 140 عربة.

وجرى توريد 25 قطارًا مكيفًا من إجمالي 32 للتشغيل على الخط الثالث للمترو بتكلفة 8.9 مليارات جنيه، وحرصت وزارة النقل، على تنفيذ 10 مشروعات موانئ منها ميناء أبوقير لتداول الحاويات، وبلغت أيضًا تكلفة مشروعات قطاع النقل النهري 1.6 مليار جنيه منها إنشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل.