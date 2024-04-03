مسلسل محارب الحلقة 24.. عائلة محارب توقف عنتر عند حده وتشبعه ضربا

بدأت الحلقة 24 من مسلسل محارب، وقد انتحر إبراهيم شقيق محارب، ليقيم أهله وجيرانهم عزاء له في ظل غياب أخيه عزيز محارب «حسن الرداد»، وبالتزامن مع ذلك أقام عنتر «حسني شتا» حفل خطبته من إنجي «ناهد السباعي» بنفس الشارع الذي تُقام فيه جنازة إبراهيم، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوب خلاف كبير بين الجيران.

وفي ظل أحداث الحلقة 24، توجه إبراهيم مع عروسه تزفهما فرقة طبل ومزمار ناحية منزل محارب وفي ظل العزاء الذي تقيمه عائلته، ومر من أمام بيتهم، وهو ما أثار غضب شقيقة إبراهيم المتوفى، فنزلت لتوبخ عنتر وعروسه من عدم التقدير الذي يقومان به، وبل وكأنهما يتعمدان استفزاهم.

في تلك الأثناء علت الأصوات بين أهل الفقيد وبين عنتر، فهم عنتر أن يضرب شقيقة محارب، ليأتي في تلك اللحظة رجال عائلة المحاربة ابناء عمومة محارب، ويقفوا عنتر عند حده، ثم يجرانه من جانب عروسه وشبعانه ضربا مبرحا حتى تورمت خدوده، ولم أمره وذهب مذلولا موبخا.