مسلسل محارب الحلقة 24.. هل تنجح حيلة نرمين الفقي لإخفاء الجريمة؟

تتعدد الأحداث وتتطور في مسلسل محارب، إذ طلب المحامي حسام الجيوشي، من جيهان العزازي التي تؤدي دورها الفنانة نرمين الفقي، في الحلقة السابقة تجهيز مليوني جنيه لدفعها إلى أصحاب محل الهواتف الذين يهددونها بالملفات الموجودة على هاتف زوجها الراحل العزازي، لنرى ما سيقع من أحداث في مسلسل محارب الحلقة 24.

ومع خوف جيهان بسبب كثرة التهديدات التي تتعرض لها منذ وفاة زوجها، وافقت على تجهيز المبلغ من أجل إنهاء القضية واستقرار حياتها وحياة ابنها، فهل سيكون ذلك طريقا لمنع براءة محارب؟ هذا ما سنراه في مسلسل محارب الحلقة 24.

مسلسل محارب الحلقة 24

مسلسل محارب الحلقة 24 يعرض على قناة cbc في تمام الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3:45 صباحًا، وتعاد أيضا في الساعة 5:15 صباحا.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب حول الشاب محارب الذي يؤدي دوره الفنان «حسن الرداد» الذي يهاجر من الصعيد إلى القاهرة عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة من أجل كسب قوت يومه والإنفاق على أسرته، ولكن يتمّ دهس والدته وموتها وتتطور القضية في إطار صراعه مع المال والنفوذ من قبل رجل الأعمال محمود العزازي.